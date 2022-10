Baselbieterin ist Squash-Profi – Schritt für Schritt ganz nach oben Die Baselbieterin Céline Walser ist seit kurzem Squash-Profi und will in die Top Ten der Welt. Thomas Wirz

Céline Walser (vorne) setzt alles auf die Karte Sport. Foto: Stefan Kleiser

Der vierte nationale Einzeltitel war für Céline Walser eine richtige Genugtuung. Die 24-jährige Frenkendörferin war am letzten Wochenende in Uster zum einen nur als Nummer 3 gesetzt und drehte zum andern im Final gegen Ambre Allinckx einen 0:2-Satzrückstand in einen 3:2-Triumph. Über die Titelverteidigung freute sich die Baselbieterin auch deshalb besonders, weil sie als aktuelle Nummer 95 der Weltrangliste hinter dem in Uster ebenfalls teilnehmenden Schweizer Topduo Cindy Merlo (48) und Nadia Pfister (76) platziert ist. Und sie auch deshalb vom nationalen Verband unlängst ins B-Kader zurückgestuft worden ist.



Die nationale Hierarchie interessiert Walser indes nur am Rand. Ihr künftiger Fokus liegt auf der internationalen Bühne, wo sie möglichst bald in die Top 50 des PSA-Rankings aufsteigen will: «Im Sommer habe ich mein Studium in Sportwissenschaft und Jura abgeschlossen und bin seitdem Squash-Profi. Längerfristig sind die Top Ten mein grosses Ziel.»

Die unschweizerisch ambitionierte Ansage mag im ersten Moment verblüffen, erscheint bei näherer Betrachtung aber nicht aus der Luft gegriffen. Die Interclub-Spielerin des SC Uster, die zuletzt mehrere Jahre in England lebte und dort auch ihren Master machte, glaubt an ihr internationales Potenzial und will sich gleichzeitig auch Zeit geben, dieses Schritt für Schritt umzusetzen.

Von Australien nach Uster

Der Faktor Zeit, so Walser, sei im Squash nicht zu unterschätzen, weil nur an den grossen Turnieren viele Punkte für das Ranking zu holen seien. Und erklärt dazu: «Mir fehlen derzeit noch 20 bis 30 Ränge, um an diesen Turnieren ins Tableau zu kommen. An den kleineren Anlässen braucht es schon Halbfinal- oder Finalplätze, um richtig zu punkten.»

Im letzten Monat versuchte die technisch versierte Spielerin ihr Glück an solchen Turnieren in Australien, scheiterte aber gleich dreimal an deutlich höher kotierten Gegnerinnen. Auf die Frage, was in solchen Vergleichen denn noch fehle, muss Walser nicht lange überlegen: «Ich habe zuletzt in Australien zweimal gegen die Weltnummer 30 verloren, konnte aber eigentlich ganz gut mithalten. Der Leistungsunterschied ist nicht so gross. Im physischen Bereich kann und muss ich noch zulegen, da zeigt es sich, dass ich erst seit kurzem Profi bin.»



Derweil sich die Athletin in Bezug auf ihr sportliches Potenzial zuversichtlich gibt, bestehen im finanziellen Bereich noch Unwägbarkeiten. Mutter Bea Walser, die als ehemalige nationale Spitzenspielerin auch ihr Coach ist, verweist auf den Kostenfaktor Reisen, auch weil viele wichtige Turniere im aussereuropäischen Raum stattfinden. Und sagt: «Die Turnierplanung ist für uns die grösste Herausforderung.» Immerhin: Ende Oktober findet in Uster ein World-Tour-Event statt, an dem die Schweizer Meisterin im eigenen Land punkten kann.

