Zum Tod von Hans Magnus Enzensberger – Er schimpfte gegen Rechtschreibreform, Bildungsverfall, Handywahn Die Wortmeldungen des einstigen Enfant terrible, früher immer gut für Skandale und Debatten, verhallten zunehmend ungehört. Ein Nachruf auf den grossen deutschen Lyriker und Intellektuellen Hans Magnus Enzensberger. Martin Halter

In den Augen vieler ein schillerndes Chamäleon: Hans Magnus Enzensberger. Foto: Hans-Bernhard Huber/laif

Er war ein Mann mit vielen Talenten und noch mehr Meinungen, ein umtriebiger, unprätentiöser Luftgeist, der alles leicht nahm, manchmal vielleicht zu leicht: Hans Magnus Enzensberger, für mehr als ein halbes Jahrhundert der Inbegriff des politischen Intellektuellen, der sich nicht festlegen lässt. Viele hielten ihn für unzuverlässig, charakterlos, wenigstens für ein schillerndes Chamäleon; er habe immer «die Nase im Wind», sagte Jürgen Habermas einmal halb anerkennend.

Tatsächlich war HME, begabt mit feinem Gespür, Beziehungen und organisatorischem Geschick, nur immer zur rechten Zeit am rechten Ort, wo es Bewegungen zu initiieren, Zeitschriften und Debattierclubs zu gründen, Manifeste zu verkünden, Autoren und Trends zu entdecken galt. Aber bevor sich etwas verfestigen und verstetigen konnte, war Enzensberger schon wieder weiter, aufgebrochen zu neuen Ufern.

So registrierte und beschrieb er, elegant und geistreich wie kaum ein anderer deutscher Schriftsteller, die Erschütterungen, Haarrisse und Klimaveränderungen im geistigen Leben der alten Bundesrepublik. Nach 1989, in der Berliner Republik, verlor er dann allerdings ein wenig den Anschluss an den Zeitgeist.

In seinem Satz «Ich bin keiner von uns» steckte der ganze Enzensberger: die Lust an pfiffigen, griffigen Paradoxa, die ironische Reverenz an Goethe und das Bildungsbürgertum, die Absage an die «linke Gemütlichkeit», die augenzwinkernde «splendid isolation» innerhalb des revolutionären Kollektivs.



Er war erfrischend anders

Enzensberger, 1929 als Sohn eines Oberpostdirektors in Kaufbeuren geboren, stammte aus der Flakhelfer-Generation. 1945 war er noch zum Volkssturm eingezogen worden; in der Gruppe 47 war er das Nesthäkchen. Sein Radiokollege Alfred Andersch erwartete Grosses von dem «zornigen jungen Mann», aber Enzensberger zog das Klein-klein-Spielen vor: Zum repräsentativen Grossschriftsteller oder gar Gewissen der Nation fühlte er sich nie berufen.

Als Erzähler und Theaterautor hat Enzensberger wenig Bleibendes hinterlassen: essayistisch kuratierte Doku-Collagen («Hammerstein oder Der Eigensinn»), Gerichtsprotokolle («Das Verhör von Habana»), Materialsammlungen, Lehr- und Lesebücher. Dafür brillierte er auf anderen Gebieten der Literatur, etwa als Übersetzer, Hörspielautor, Suhrkamp-Lektor und vor allem als Lyriker.

Gleich sein erster Gedichtband «Verteidigung der Wölfe» (1957) liess aufhorchen. Enzensberger war erfrischend anders als die mit Naturmetaphern, klebrigen Stimmungen und sakralem Pathos beschwerte Nachkriegsdichtung: lakonisch nüchtern, skeptisch, manchmal auch wütend, aber immer souverän, selbstironisch reflektiert, eine Art Heine für Fortgeschrittene. «lies keine oden, mein sohn, lies fahrpläne:/sie sind genauer.»

Lässig schöne Gedichte

1968 war HME in seinem Element als Schaffner der Revolution. Er war Vor- und Querdenker, Sprachrohr, Handlungsreisender und Medienberater der APO, reiste rastlos durch die Welt (Kuba, Russland, USA, Norwegen, Portugal) und war immer vorne mit dabei, wo sich eine Avantgarde zu manifestieren schien. Enzensberger feierte Fidel Castro, Anarchisten wie Durruti («Der kurze Sommer der Anarchie») und Bakunin, aber auch Naturwissenschaftler und Mathematiker wie Tycho Brahe und Alan Turing.

Mit der rechten Hand schrieb er lässig schöne Gedichte, mit der linken beerdigte er die schöne Literatur im «Kursbuch». Auf eine Position oder gar Parteilinie liess er sich nie festlegen: «Bekenntnissen ziehe ich Argumente vor. Zweifel sind mir lieber als Sentiments. Widerspruchsfreie Weltbilder brauche ich nicht.» Früher und radikaler als andere verabschiedete sich Enzensberger von der linken Utopie, in seinem melancholischen Lehrgedicht «Titanic» (1978) dann vom Fortschrittsdenken überhaupt.

Gedicht «Weiter nichts» Infos einblenden Es ist nur die Witwe des Hausbesitzers,

die im Treppenhaus hustet.

Ein paar Ameisen tasten sich durch die Ritze.

Das ist nur der Regen,

der auf den Tonnen im Hof trommelt.

Das grüne Männchen leuchtet

und weist hin auf den Notausgang.

Horch, wie der Kühlschrank ächzt!

Er ist leer wie die ausgestorbenen Strassen.

Ausser der Ausgangssperre



ist alles wie immer. (aus: Hans Magnus Enzensberger: Wirrwarr. Gedichte. Suhrkamp Verlag, 2020.)

Vielleicht am besten war Enzensberger als Essayist. Mit enzyklopädischer Bildung, Esprit und sprachlicher Eleganz zog er, wie die französischen Aufklärer und namentlich sein geliebter Diderot, das dialogisch-diskursive Zeigen und Argumentieren dem oberlehrerhaften Erklären und Moralisieren vor.

Die bescheidenen, nonchalenten Genrebezeichnungen seiner Essays – Brosamen, Einzelheiten, Palaver, Notizen, Versuche, «Baukasten zu einer Theorie der Medien» – mochten, ähnlich wie die luftigen Titel seiner Gedichtsammlungen («Blauwärts», «Leichter als Luft») ironisch sein, aber die Idee dahinter war ernst gemeint: Enzensberger wollte die Kritische Theorie von ihrem Besserwisser-Sockel holen. Er ist so etwas wie das «missing link» zwischen Alter und Neuer Frankfurter Schule, zwischen Adornos apodiktisch-autoritären Beckmessereien und leichtgewichtigen «Titanic»-Satiren.



Er wurde zum Kulturkonservativen

Als Kritiker der Bewusstseinsindustrie schlug HME immer wieder erstaunliche Haken. Anfangs wollte er die repressiven Medien «emanzipatorisch» umfunktionieren, Sprache und Ideologie von Leitmedien wie «Spiegel», «Bild»-Zeitung und Quelle-Katalog entlarven. Aber irgendwann machte er dann seinen Frieden mit dem «Nullmedium» Fernsehen und der Konsumkultur und verteidigte bundesdeutsches Mittelmass und die kleinbürgerliche «Normalität» als Schutzwälle gegen Wahn und Verbrechen.

Mit seinen Polemiken gegen Rechtschreibreform, Bildungsverfall, Handywahn und das «Bürokratiemonster» EU positionierte Enzensberger sich mehr und mehr als Kulturkonservativer. Die Wortmeldungen des einstigen Enfant terrible, einst immer gut für Skandale und erregte Debatten, verhallten zunehmend ungehört.

Dabei hatte Enzensberger als Herausgeber oft genug Instinkt und Hellsicht bewiesen. Das 1965 von ihm mitbegründete «Kursbuch» wurde zum Zentralorgan für die politische Selbstverständigung der APO, zum Fahrplan aller wichtigen Verbindungen im Streckennetz der Kulturrevolution.

Sich selbst auf die Schippe nehmen

Mit dem Reportagemagazin «Transatlantik» brachte HME 1980 eine neue Farbe in den deutschen Journalismus. In seiner Anderen Bibliothek machte er ab 1985 auf vergessene oder noch unbekannte Autoren wie W. G. Sebald, Raoul Schrott und Christoph Ransmayr aufmerksam. Selbst als Autor von Kinderbüchern und wissenschaftlicher Belustigungen über Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung erwarb sich Enzensberger Verdienste. Mit seinem «Poesie-Automaten» nahm er die einschüchternde Autonomie der Dichtkunst und ein wenig auch sich selbst auf die Schippe.

So flog der Fliegende Robert blauwärts durch die Unwetter und Katastrophen seiner Zeit, ohne den Boden unter den Füssen oder die Physik der Wolken aus den Augen zu verlieren. Er fühlte sich zeitlebens wohl im Sturm. Die Apokalypse war sein täglich Brot, der Tumult sein Lebenselixier, der Widerspruch mit sich selbst sein Jungbrunnen. «Besonders schwer wiegen Gedichte nicht», schrieb er in «Leichter als Luft». «Vieles bleibt ohnehin/ in der Schwebe./Am leichtesten vielleicht,/ was von uns übrigbleibt,/ wenn wir unter der Erde sind.» Jetzt ist Hans Magnus Enzensberger am 24. November im Alter von 93 Jahren in München gestorben.

