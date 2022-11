Praktische Arbeit ist wertvoll – und für den Wohlstand unseres Landes überlebensnotwendig (im Bild: Berufsweltmeisterschaften der Zimmerleute, Schreiner und Möbelschreiner in diesem Jahr in Basel). Archivfoto: Kostas Maros

Im Sommer hat die Zahl der offenen Stellen in der Schweiz die 100’000er-Marke überschritten. Besonders angespannt ist die Lage im Gastgewerbe. Ein Mangel herrscht auch im Transport- und Logistikwesen sowie im Baugewerbe. Dieser Mangel an Arbeitskräften wird zusätzlich verschärft, weil die Babyboomer – also die geburtsstarken Jahrgänge – in Rente gehen.