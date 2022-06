Riesige Rauchsäule im Baselbiet – Schreinerei in Diepflingen in Vollbrand Das Gebäude steht in meterhohen Flammen, die schwarze Wolke ist noch in Sissach zu sehen. Wegen den Löscharbeiten haben Anwohner vorübergehend zudem kein Trinkwasser. Raphaela Portmann

Eine schwarze Rauchwolke und meterhohe Flammen: Der Brand in Diepflingen. Foto: zvg

Laut der Baselbieter Polizei steht in Diepflingen, Baselland, eine Schreinerei im Vollbrand. Die Einsatzkräfte samt der Feuerwehr sind vor Ort. Auf den Brand aufmerksam gemacht, wurden sie am Samstag, um kurz vor 13 Uhr mit dem Hinweis auf einen Dachstockbrand. Kurz darauf stand das ganze Gebäude in meterhohen Flammen.

«Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Kenntnis von Verletzten», sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Kantonspolizei. Für Angaben zum Sachschaden war es noch zu früh. Die Polizei stellte für einen späteren Zeitpunkt weitere Informationen in Aussicht.

Der Rauch des Feuers ist schon von weitem zu sehen: hier der Blick vom Alpbad in Sissach. Foto: zvg

Die Rauchsäule ist auch noch in den umliegenden Gegenden zu sehen und die Sirenen höre man bis nach Sissach, melden dortige Anwohner.

Ein Autofahrer, der zufällig am Brand vorbeifuhr, berichtet, die grosse Schreinerei befinde sich direkt an der Hauptstrasse. Diese sei mittlerweile abgesperrt worden. Der Brand sei durch seine Grösse sehr eindrücklich gewesen, weswegen sich eine kleine Menschenmenge an der Strasse versammelt habe, um dem Spektakel zuzuschauen.

Laut einem Diepflinger Newsletter haben einige Liegenschaften im Ort weger der Löscharbeiten aktuell kein Trinkwasser. Dieser Zustand werden sich aber «im Laufe der Tage wieder stabilisieren».

