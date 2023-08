Bubendorf setzt auf Umweltschutz – Schotterflächen sollen verboten werden Mit der Revision der Zonenvorschriften Siedlung soll sichergestellt werden, dass angemessene Grünflächen und Bepflanzungen von ökologischer Qualität entstehen. Tobias Burkard

Solche reinen Schottergärten sollen in Bubendorf zukünftig verhindert werden. Symbolbild: Tamedia Archiv

In Bubendorf könnte es in Zukunft grüner werden: Die Revision der Zonenvorschriften Siedlung enthält einen Artikel, der Bodenversiegelung auf ein Minimum beschränken und Schotterflächen – mit Ausnahme für den Fassadenschutz – nicht mehr zulassen will. Dies berichtet die «Volksstimme». Als versiegelte Flächen gelten laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) Strassen und Flächen, die «durch die Versiegelung ihre Funktion als natürliche ökologische Funktion, Lebensraum, Speicher und Filter» verloren haben.

Mit den neuen Bauvorschriften wolle die Gemeinde Aussenräume so gestalten, dass angemessene Grünflächen und Bepflanzung von ökologischer Qualität entstehen. Auch sollen invasive gebietsfremde Pflanzen nicht mehr zulässig sein. Die vor sechs Jahren gestartete Revision werde nächsten Monat vor die Einwohnergemeindeversammlung kommen. Der erwähnte Artikel sei unter Mitwirkung der Bevölkerung entstanden, so Matthias Mundwiler, Vizepräsident des Gemeinderats Bubendorf auf Anfrage.

Geringer ökologischer Wert

Die Gemeinde schreibt im Entwurf der Zonenvorschriften, dass Schottergärten in einer umweltbewussten Gemeinde wie Bubendorf nicht mehr tolerierbar seien. Sie seien ökologisch gesehen absolut wert- und sinnlos, so die Gemeinde. «Wir wollen mehr Wert auf die Umgebungsgestaltung legen», so Mundwiler. Schottergärten seien einfach zu bauen, dafür ökologisch weniger wertvoll. Mundwiler betont, die Idee hinter dem Artikel sei das Verhindern von reinen Schottergärten. Wer einen Steinweg im Garten bauen will, könne dies noch immer tun. Der Artikel gelte laut Mundwiler zudem nur für neue Bauten und nicht für bereits bestehende Schottergärten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.