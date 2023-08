Baselbieter Polizei ermittelt – Schoss eine Rentnerin aus Ärger über Frauenfürze auf Kinder? In Aesch knallte es am 1. August. Gemäss Augenzeugenbericht auch aus der Waffe einer 70-Jährigen. Mirjam Kohler

Beim Chlusbach auf Höhe der Schrebergärten fielen am 1. August Schüsse. Screenshot: Google Maps

Gemäss eines Berichts von «Blick» sind in Aesch am Nationalfeiertag Schüsse gefallen. Kinder hätten in der Nähe der Aescher Schrebergärten am Chlusbach Frauenfürze knallen lassen. Währenddessen sei eine Rentnerin mit Hund an der Kindergruppe vorbeigegangen und habe sich ab den Kindern genervt.

Wie ein Leser-Reporter von «Blick» schildert, sei die Frau daraufhin verschwunden und mit einer Waffe zurückgekehrt. Die Frau habe dann laut Augenzeugenbericht auf die Kinder geschossen, konnte dann aber von Anwesenden überwältigt werden. Die Kinder seien unverletzt geblieben.

Dass es in Aesch zu Schüssen kam, bestätigt die Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber «Blick». «Wir können nicht sagen, ob die Schüsse in Richtung der Kinder abgefeuert wurden, dies ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Eine mutmassliche Schützin wurde verhaftet.»

Man befrage nun die Beteiligten und kläre die Hintergründe ab.

