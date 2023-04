Mit Plantagenführung und Grillfest – Schorniggelitag: Ein Fest für die ganze Familie Die Obstproduzentenvereinigung Schwarzbubenland lädt am ersten Maisonntag ein zum

fröhlichen Fest in Witterswil. Tobias Burkard

Benjamin Meier aus Metzerlen (l.) und Michel Doppler aus Witterswil freuen sich auf das Schorniggelifest. Foto: zvg

Die Obstproduzentenvereinigung Schwarzbubenland veranstaltet zum vierten Mal das Schorniggelifest: Die diesjährige Ausgabe des Fests soll bei Familie Doppler am Riedmattweg in Witterswil stattfinden: ««Die Obstbauern und Familie Doppler laden die Bevölkerung am Sonntag, 7. Mai 2023, von 10 bis 16 Uhr herzlich ein in den offenen Obstgarten, wo die Maschinenhalle gemütlich eingerichtet wird», so die Organisatoren.

Es soll ein fröhliches Fest für die ganze Familie werden: «Der Betrieb liegt abseits des Strassenverkehrs, also ideal für die Kinder auf den Trettraktoren», ist zu lesen. Angeboten werden Plantagenführungen durch die Obstproduzenten. Ausserdem wird Philip Gut, Leiter Fachstelle Spezialkulturen Wallierhof, zeigen, wie im Herbst Obstbäume gepflanzt werden.

Verpflegung und Musik

Damit das Fest ein voller Erfolg wird, ist für Verpflegung ebenfalls gesorgt: «Mittags wird grilliert, und das beliebte Kuchenbuffet fehlt nicht», wie die Veranstalter versichern. Auch soll der beliebte Schorniggeliwurf wieder angeboten werden. Für musikalische Unterhaltung ist durch das Schwyzerörgeliduo Desirée und Aline gesorgt, so die Organisatoren.

Eine Anreise ist per öffentliche Verkehrsmittel möglich: «Fahren Sie mit dem 10er-Tram bis

Witterswil Station. Von dort erreichen Sie in knapp einer Viertelstunde den signalisierten Festplatz.» Auch für jene, die mit dem Auto anreisen, ist die Anfahrt signalisiert. Auf dem Festgelände sorgt ein Verkehrsdienst für die Parkordnung.

