Ist es der gleiche Täter? – Schon wieder werden zwei Frauen von einem Veloschläger in Basel verletzt Am Dienstagabend, bei Dunkelheit, sind zwei Velofahrerinnen in Basel von einem Mann mit einem «gefährlichen Gegenstand» niedergeschlagen worden. Sebastian Schanzer

Die Meldungen der Basler Staatsanwaltschaft vom vergangenen Dezember und Januar verunsicherten viele Basler Velofahrerinnen und -fahrer: Aus dem Hinterhalt - beim Überholen - schlug ein Mann mehrere, meist weibliche Opfer mit einem gefährlichen Gegenstand ins Gesicht. Die meisten Opfer mussten sich in den Notfall begeben, zu hören war etwa von ausgeschlagenen oder abgebrochenen Zähnen. Bisher konnte die Staatsanwaltschaft noch keine Fahndungserfolge in diesem Zusammenhang vermelden.

Am Dienstagabend haben sich nun zwei weitere Angriffe ereignet, die den vergangenen Straftaten stark ähneln – möglicherweise von demselben Täter verübt. Wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilt, wurde im Weiherweg auf Höhe des Schützenmattparks eine Frau mit einem gefährlichen Gegenstand auf den Rücken geschlagen. Daraufhin fuhr sie in ein an der Strasse parkiertes Auto und verletzte sich dabei. Der Täter flüchtete in Richtung Wielandplatz.

Kurze Zeit später, Heuwaageviadukt: eine Fahrradfahrerin wird von einem unbekannten Fahrradfahrer überholt und mit einem gefährlichen Gegenstand geschlagen und verletzt. Der Täter flüchtet in Richtung Steinengraben. Beide Opfer begaben sich nach den Angriffen selbständig zur ambulanten Behandlung ins Spital und alarmierten die Polizei. Eine sofortige Fahndung durch die Kantonspolizei Basel-Stadt verlief

erfolglos.

Erneut kaum Angaben zum Täters

Von der Polizei gesucht wird ein Mann mit kurzen Haaren. Mehr Angaben zur Person konnten die Geschädigten – wie auch in den vergangenen Fällen - nicht geben. Der Täter vom Dienstag fuhr ein sportliches Fahrrad und trug eine dunkle Umhängetasche.

Ob tatsächlich ein Zusammenhang mit den früheren vergleichbaren Straftaten besteht, sei Gegenstand der kriminalpolizeilichen Abklärungen, so die Staatsanwaltschaft. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne sie dazu keine weiteren Angaben machen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft (061 267 71 11) oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

