Neuer Verwaltungsrat der Post – Schon wieder sorgt eine Personalwahl von Sommaruga für Ärger Dirk Reich soll in den Verwaltungsrat der Post gewählt werden. Damit wird die italienischsprachige Schweiz wieder nicht berücksichtigt. Das Tessin ist verstimmt – Ignazio Cassis wollte die Wahl verhindern. Philipp Felber-Eisele

Bundesrätin Simonetta Sommaruga verärgert mit einer Personalie das Tessin. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Dirk Reich bringt eigentlich alles mit, was es braucht, um ein wertvoller Verwaltungsrat bei der Post zu werden. Er ist Profi-Verwaltungsrat, sass und sitzt noch bei diversen Logistikbetrieben im Verwaltungsrat, war vorher jahrelang beim Logistikriesen Kühne+Nagel beschäftigt. Nun wird Reich in den Verwaltungsrat der Post gewählt.

Doch er hat ein grosses Manko: Er ist kein Tessiner. Dieser Fakt stösst gerade im Tessin auf wenig Verständnis. Dies berichtet der «Nebelspalter». Zuvor hatte der «Corriere del Ticino» über die heikle Personalie geschrieben.

Ist kein Tessiner: Der neue Post-VR Dirk Reich. Foto: ZVG

Diese fehlende Verbindung zum Tessin ist ein Problem, weil der Bundesrat festgelegt hat, dass er die Regionen auch im Verwaltungsrat der Post vertreten haben will. Doch dies wird nicht eingehalten. Im zehnköpfigen Verwaltungsrat der Post sitzt niemand aus der italienischsprachigen Schweiz. Dies, seit Adriano Vassalli im Jahr 2018 im Zuge der Postauto-Affäre den Verwaltungsrat verlassen hat.

Cassis stellte sich gegen Reich

Nun zeigen Recherchen dieser Zeitung, dass Bundesrat Ignazio Cassis, der einzige Tessiner im Bundesrat, sich gegen die Wahl gewehrt hat. In einem Mitbericht verlangte er von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga den Rückzug der Kandidatur, wie von mehreren bundesratsnahen Quellen zu vernehmen war. Die Wahl soll erst dann erfolgen, wenn jemand gefunden wurde, der oder die die Richtwerte des Bundes besser erfüllt.

Auch bezüglich Geschlechterverteilung steht die Wahl unter einem schlechten Stern.

Nicht nur die Vertretung der Landesteile wird mit der Wahl von Dirk Reich nicht beachtet. Auch bezüglich Geschlechterverteilung setzt die Wahl ein schlechtes Zeichen. Weiterhin wären nur drei von zehn Sitzen mit Frauen besetzt – das entspricht nicht den Richtlinien von 40 Prozent Frauenanteil, die der Bundesrat für das oberste Kader der bundesnahen Betriebe wie SBB, Post und Swisscom im obersten Kader vorgegeben hat. Allerdings gilt diese Zielvorgabe punkto Geschlechterverteilung erst ab Ende 2023.



Offenbar war sich das Departement von Sommaruga im Klaren darüber, dass die Wahl in Bezug auf die Vertretung der Regionen Kritik auslösen wird. An einer Pressekonferenz sprach sie deshalb demonstrativ Italienisch. Sie betonte, dass man einen Vertreter aus der Südschweiz gesucht habe.

SP statt Tessin

Es ist bereits das dritte Mal, seit Sommaruga an der Spitze des Uvek steht, dass eine Wahl in den Post-Verwaltungsrat für Aufsehen sorgt. Bei den vergangenen zwei Neubesetzungen wurden Parteikollegen von Sommaruga in den Verwaltungsrat gewählt. Der abgewählte Berner SP-Nationalrat Corrado Pardini wurde als Arbeitnehmervertreter gewählt, zudem hievte Sommaruga Noch-Ständerat Christian Levrat ins Amt. Levrat wird gar Verwaltungsratspräsident.

Bei Pardini kam vor allem auch darum Kritik auf, weil Sommaruga ihn offenbar als Vertreter der italienischsprachigen Schweiz darstellte – obwohl Pardini ausser Italienischkenntnissen wenig mit dem Tessin zu tun hat. Schon damals soll Cassis einen Mitbericht in den Bundesrat eingebracht haben.

«Bei zukünftigen Vorstandswahlen wird darauf geachtet, dass diese Voraussetzungen wieder erfüllt werden.» Simonetta Sommaruga, SP-Bundesrätin

Dabei war die Sache nach der Wahl von Pardini eigentlich klar: «Bei zukünftigen Vorstandswahlen wird darauf geachtet, dass diese Voraussetzungen wieder erfüllt werden», liess Sommaruga auf eine entsprechende Anfrage des Tessiner Mitte-Nationalrats Marco Romano wissen.

Bereits die Wahl von Christian Levrat zum Verwaltungsratspräsidenten sorgte für Kritik. Foto: Franziska Rothenbühler

«Es ist eine Schande», sagte Marco Romano gegenüber dem «Nebelspalter». Und weiter: «Etwas im Parlament versprechen und sich dann nicht daran halten, das ist das Schlimmste, was man machen kann.» Der Verwaltungsrat der Post müsse die Regionen abbilden.

Nicht nur bei der Post ist dieses Kriterium nicht erfüllt. Auch bei der Swisscom ist die Südschweiz nicht im Verwaltungsrat vertreten. Das Gleiche gilt auch für die Pensionskasse des Bundes Publica und Compenswiss, dem Ausgleichsfonds von AHV/IV/EO. Bei den SBB sitzt mit Fabio Pedrina ein Vertreter des Tessins im Verwaltungsrat.

Fehler gefunden?Jetzt melden.