Mit «gefährlichem Gegenstand» – Schon wieder: Schläger verletzt Velofahrerin beim Überholen Vor knapp drei Wochen schockierte ein skrupelloser Velo-Schläger ganz Basel. Am Freitag hat sich schon wieder ein ähnlicher Fall ereignet. Ob ein Zusammenhang besteht ist offen. Sebastian Schanzer

Die Attacke soll sich auf der Schanzenstrasse ereignet haben. Foto: Nicole Pont

Am späten Freitagabend, um 23.15 Uhr, hat ein unbekannter Velolenker in der Schanzenstrasse eine 19-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Wie bereits in den Fällen vor knapp drei Wochen erfolgte die Attacke mit einem gefährlichen Gegenstand von einem Velolenker beim Überholen seines Opfers, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt. Die Frau begab sich zur ambulanten Behandlung ins Spital und alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief bislang jedoch erfolglos.

Ob die Tat mit den früheren vergleichbaren Straftaten in einem Zusammenhang steht, ist offen und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, heisst es in der Mitteilung. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten dazu keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Der Täter war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs, das für ihn zu klein schien. Er trug dunkle legere Kleidung, eventuell einen Trainingsanzug, und trug eventuell eine Kappe als Kopfbedeckung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft (061 267 71 11) oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel. Seine Geschichten und Reportagen spielen sich in den Baselbieter Gemeinden wie auch in der Stadt ab. Gerne berichtet er zudem über Gerichtsfälle und politische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.