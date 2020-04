Feuerwehreinsatz – Schon wieder ein Waldbrand In Tecknau breitete sich ein Feuer auf der Fläche eineinviertel Hektaren aus. Der Kanton Solothurn stuft die Waldbrandgefahr für den Bezirk Dorneck-Thierstein als erheblich ein. Daniel Wahl

Sengstellen auf dem Waldboden: Glücklicherweise brannte nur das Laub ab; die Bäume blieben unversehrt. Polizei Baselland



Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in einem Waldrandstück im Gässliacher in Tecknau zu einem Waldbodenbrand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die Brandstellen zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Die entsprechende Alarmierung sei um 14.18 Uhr bei der Baselbieter Polizei eingetroffen, heisst es in einer Medienmitteilung. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden am Waldrand, in der Nähe des späteren Brandherdes, in einem offenen Feuer Äste verbrannt. Durch aufkommende starke Windböen dürften Funken und Glutresten auf dem nahen Waldboden verteilt worden sein. Dadurch wurde trockenes Gras und Laub in Brand gesetzt. Schliesslich breitete sich das Feuer auf einer Fläche von rund 100 mal 150 Meter aus.

Die Feuerwehr hatte den Waldbodenbrand, laut Polizei, schnell im Griff und konnte diesen innert kurzer Zeit löschen.

Zu einem Waldbodenbrand kam es bereits am Samstag in Oberdorf am Dielenbergweg. Dort wurde eine Fläche von 15 mal 40 Metern versengt.

Der Kanton Solothurn stuft die Waldbrandgefahr aufgrund der herrschenden Trockenheit und den warmen Temperaturen für gewisse Gebiete als erheblich eingestuft. Dies vor allem in den nördlichen Bezirken Thal, Dorneck und Thierstein sowie entlang des Jurasüdfusses.