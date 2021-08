Frau in Basel angegriffen – Schon wieder eine sexuelle Attacke an der Elsässerstrasse Eine Frau ist in Basel Opfer von drei Männern geworden. Ganz in der Nähe wurde im Februar 2020 eine Frau vergewaltigt – eine Tat, die bis heute die Stadt und das halbe Land beschäftigt. Alexander Müller

Schon wieder wurde die Elsässerstrasse zum Tatort und eine Frau dort zum Opfer. Foto: Lucia Hunziker

Drei Männer haben in Basel eine Frau sexuell angegangen. Passiert ist der Übergriff in der Nacht auf Dienstag an der Elsässerstrasse. Gegen 1.30 Uhr hätten sich die drei Männer im Bereich oberer Teil Elsässerstrasse, bei der Hüningerstrasse, unvermittelt genähert und sie angegriffen, teilt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mit.

Weil die Frau sich gewehrt habe, hätten die Täter von ihr abgelassen und seien geflüchtet, heisst es. Wohin, ist allerdings unklar. Ebenfalls unbekannt sind irgendwelche Angaben über die Täter: Die Frau habe keine Signalemente der Männer beschreiben können. Angezeigt bei der Polizei hatte das Opfer die Attacke am Dienstagabend. Die Staatsanwaltschaft hofft nun, dass mögliche Zeugen Hinweise auf die Identität der Täter geben können.

Erinnerungen an Vergewaltigungsfall

Der sexuelle Übergriff weckt Erinnerungen an einen anderen Fall, der in der Region für viel Empörung gesorgt hatte. Am 1. Februar 2020 ist eine 33-jährige Frau vor ihrer Wohnung an der Elsässerstrasse von zwei Portugiesen vergewaltigt worden. Einer der beiden Männer, einer war zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt, war ein Bekannter des Opfers. Sie hatten die Frau vom Tram bis zu ihrem Zuhause begleitet und sie dort attackiert. Danach flüchteten die beiden Portugiesen vor der Strafverfolgung ins Ausland. Später kehrten sie jedoch zurück und stellten sich den Behörden.

Im Sommer vor einem Jahr wurde der ältere der beiden Täter zu über vier Jahren Haft und einem Landesverweis verurteilt. Erst vor wenigen Wochen gelangte der Fall zur Neubeurteilung an das Appellationsgericht. Dieses reduzierte die Strafe auf 36 Monate, davon wurden 18 Monate auf Bewährung ausgesetzt. Mit einer missglückten Formulierung in der mündlichen Urteilsbegründung sorgte dabei die Gerichtspräsidentin selbst für viel Empörung. Sie sagte, die Strafe sei für den Täter auch deshalb gemindert, weil das Opfer «mit dem Feuer spielte», so die Richterin. Politikerinnen von rechts bis links reagierten wütend auf diese «Opfer-Täter»- Umkehr. Später rechtfertigte sich das Gericht in einer Medienmitteilung.

