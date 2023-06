Unruhe an der Sek Oberwil – Schon wieder ein anonymer Brief Erneut verschickten «besorgte Lehrkräfte und Eltern» anonym einen Brief, in dem sie den neuen Rektor der Sekundarschule Hüslimatt in Oberwil kritisieren.

Tobias Gfeller

Beat Lüthy, Leiter des Amts für Volksschulen Baselland: «Wir beraten und unterstützen, falls das gewünscht und notwendig sein sollte.» Foto: Nicole Pont

Die Kritik ist heftig: «Wenn Wohlbefinden und das Geniessen der Freizeit im Vordergrund stehen, ist diese Stelle sicherlich falsch besetzt.» Die Kritik richtet sich an den Rektor der Sekundarschule Hüslimatt, Gaudenz Löhnert. Dieser ist seit August 2022 im Amt. Bis Ende Jahr war Löhnert in einem kleineren Pensum tätig, da er noch eine andere Arbeit abschliessen musste. Seit rund einem halben Jahr ist er an vier von fünf Arbeitstagen voll präsent. Prozentual ist er zu 70 Stellenprozent angestellt.

Die «besorgten Lehrkräfte und Eltern aus Oberwil und Biel-Benken», als welche sich die anonymen Briefschreibenden ausgeben, fordern mehr Präsenz, mehr Entscheidungen und mehr Führungskompetenz. Kopien des Schreibens gingen an den Schulrat und das Amt für Volksschulen Baselland. Ein Exemplar wurde anonym auch an die Redaktion der BaZ geschickt.

Um die Sachlage zu verstehen, muss man zurückschauen. 2021 kam es nach Streitigkeiten zu mehreren Rücktritten aus dem Sekundarschulrat. Zwei Mitglieder der Schulleitung waren längere Zeit krankgeschrieben. Schon damals gab es anonyme Schreiben. Bedeutend war vor allem ein Lehrerbrief an den Gesamtschulrat, der vom versammelten Kollegium an einem Konvent gutgeheissen wurde und sich unter anderem auf die Krankschreibung der zwei Schulleitungsmitglieder bezog.

Das Amt für Volksschulen des Kantons musste eingreifen, als die Streitigkeiten zwischen Schulleitung und Schulrat und auch untereinander eskalierten. Es kam in beiden Gremien zu mehreren personellen Wechseln. Vor knapp einem Jahr stellte der Schulrat Gaudenz Löhnert als neuen Rektor an. Damit sollte wieder Ruhe einkehren.

«Offenbar hat das System»

Die Zeit der Ruhe war nur kurz. Wieder gibt es ein anonymes Schreiben. Rektor Gaudenz Löhnert hat den Brief sofort dem Lehrerkollegium gezeigt und «grosse Solidarität und grossen Rückhalt» gespürt, wie er zur BaZ sagt. «Solche anonyme Schreiben scheinen in Oberwil und Biel-Benken Methode zu haben und sind für mich eine Art Mobbing. Offenbar hat das System.» Er habe keine Ahnung, wie viele Personen hinter dem Brief steckten.

Schulratspräsident Patrick Borer steht voll und ganz hinter Rektor Gaudenz Löhnert und weist die im Schreiben geäusserten Vorwürfe dezidiert zurück. «Wir sind eine sehr starke Schule und auf einem guten Weg. Dafür haben wir den richtigen Kapitän.» Borer bezeichnet die anonymen Schreiben als «widerwärtige Heckenschüsse». Von Mobbing möchte er aber nicht sprechen.

Der Schulratspräsident lobt die Arbeit seines wichtigsten Angestellten in den höchsten Tönen. «Gaudenz Löhnert hat von Anfang an kommuniziert, dass er im ersten Halbjahr wenig sichtbar sein würde und dafür viele Gespräche im Hintergrund führen möchte. Das hat er getan und das ist gut angekommen. Seit dem zweiten Schulhalbjahr ist er präsenter und sichtbarer.»

Mit dem neuen Rektor zufrieden

Der neue Rektor führe nicht autoritär und hierarchisch. «Gaudenz Löhnert hat einen partizipativen

und kollegialen Führungsstil. Auch das wird geschätzt.» Patrick Borer betont, dass der überwiegende

Teil der Lehrkräfte mit der aktuellen Situation zufrieden sei. «In jeder Schule und in jedem Geschäft

kommt es vor, dass einzelne Mitarbeitende mit der Führung nicht zufrieden sind», gibt der

Schulratspräsident zu bedenken.

Beat Lüthy, Leiter des Amts für Volkschulen, nimmt zu anonymen Briefen im Einzelfall keine Stellung. Ganz grundsätzlich sagt er: «Zunächst klären in solchen Fällen die Schulen im Rahmen ihrer Teilautonomie intern den Sachverhalt und das weitere Vorgehen. Wir stehen natürlich bei Bedarf als nächste, erweitere Eskalationsstufe zur Verfügung, um zu beraten und zu unterstützen, falls das gewünscht und notwendig sein sollte.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.