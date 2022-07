Behindertengerechte Bushaltestelle – Schon wieder die Kettensäge Die Stadtgärtnerei hat an der Schanzenstrasse wegen einer Baustelle geschützte Amberbäume gefällt. Bereits zum zweiten Mal nach 2016. Das enerviert Daniel Seiler, Präsident der FDP Kleinbasel. Martin Regenass

Zwei Bäume, die vorher in den Rabatten standen, mussten dem Umbau der Bushaltestelle «Kinderspital» weichen. Foto: Nicole Pont

«Begrünen, beschatten, bewässern»: So lautet das Motto der Stadtgärtnerei. Weil Bäume Wasser speichern, das über die Blätter verdunstet und im Sommer die aufgeheizten Teerflächen etwas abkühlen lässt. Bis vor wenigen Tagen standen an der Schanzenstrasse sechs amerikanische Amberbäume, die diesen Zweck erfüllten. Nun sind sie gefällt – was aus einer Medienmitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) nicht hervorgeht. Hingegen schon, dass die Industriellen Werke Basel (IWB) an der Schanzenstrasse eine neue Wasserleitung verlegen. Und Bauarbeiter die Kanten der Bushaltestelle «Kinderspital» gesetzeskonform erhöhen, damit Fahrgäste niveaugleich einsteigen können.