Gesperrte Brücke in Basel – Schon seit April Note «ungenügend» – und trotzdem fuhren Trams Bereits im Frühjahr kamen die SBB zum Schluss, dass die Basler Margarethenbrücke baufällig ist. Doch erst vor einer Woche erfolgte die Totalsperrung für Trams. Martin Furrer

Trams könnten sie zum Einsturz bringen, darum ist der Trambetrieb untersagt: Margarethenbrücke zwischen Gundeldingen und Markthalle. Foto: Pino Covino

«Irgendetwas stimmt hier nicht.» Das denken viele Baslerinnen und Basler (und so lautet auch der Tenor in einigen Onlinekommentaren), nachdem die SBB die Margarethenbrücke am 30. Mai ohne Vorwarnung für den gesamten Tramverkehr gesperrt haben. Man fragt sich: Warum hat das Bahnunternehmen vor einer Woche – für alle Beteiligten total überraschend – eine Totalsperre erlassen? Denn die SBB hatten noch am 23. Mai mitgeteilt, Trams dürften weiterhin über die Brücke fahren, sie dürften sich dort einfach nicht mehr kreuzen. Diese Einschränkung werde nach «Sicherungsmassnahmen» diesen Herbst wieder aufgehoben.