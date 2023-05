Kampfkunst in Basel – Schon mal was von Kosmodynamik gehört? Im Juni findet das internationale Pa-Kua-Jahrestreffen in Basel statt. Interessierte erhalten durch die Vorführungen einen Einblick in die chinesische Tradition. Lea Buser

An der Fantasy Basel 2023 führte Gina Rossi, Co-Leiterin der Pa-Kua-Schule Allschwil, die Kunst des Bogenschiessens vor. Foto: Dominik Plüss

Von Akrobatik über Bogenschiessen bis zur Schwertkunst: Pa-Kua ist ein chinesischer, jahrtausendealter Wissensschatz, der Menschen dabei unterstützen soll, ein glückliches, langes und gesundes Leben zu führen. Wörtlich übersetzt bedeutet Pa-Kua «acht Wandlungsphasen».

Noch nie davon gehört? Dann gibt es bald eine Chance, um sich ein genaueres Bild zu machen, denn die internationale Pa-Kua League lädt ein: Am 24. und 25. Juni soll das jährliche Treffen in der Aula Lysbüchel in Basel stattfinden.

Praktizierende Schüler und Meisterinnen aus der ganzen Welt reisen nach Basel, um gemeinsam zu trainieren. Daneben soll es auch Vorführungen und Weiterbildungen geben sowie die Übergabe der Gürtel für den erreichten Fertigkeitsgrad erfolgen. Interessierten, die die Kampfkunst näher kennen lernen möchten, steht die Tür offen – der Eintritt ist frei.

Meisterin Gina und Meister Lauro Rossi leiten die Pa-Kua-Schule Allschwil. An der Fantasy Basel führten die Geschwister auf Einladung der Veranstaltenden die Disziplinen Bogenschiessen, Kampf- und Schwertkunst vor.

Lauro Rossi lehrt an der Pa-Kua-Schule Allschwil unter anderem traditionelle chinesische Bogentechniken und -rituale vor dem Hintergrund ihrer Geschichte und theoretischen Grundlagen. Foto: Dominik Plüss

Lauro und Gina Rossi werden einige Gäste des Jahrestreffens bereits ein paar Tage vorher in Empfang nehmen, um in ihrer Schule Seminare und Kurse zu unterrichten. Insgesamt sollen sich rund 200 Pa-Kuaner in Basel zusammenfinden.

Seit 1976 gibt es die internationale Pa-Kua League, gegründet wurde sie von Rogelio Magliacano. Die Organisation widmet sich der Verbreitung von Pa-Kua, einer chinesischen Kampfkunst, die sich auf die Prinzipien des Yin und Yang und der Fünf-Elemente-Lehre stützt.

Entsprechend dem Namen werden insgesamt acht Disziplinen gelehrt: Akrobatik, Bogenschiessen, Kampfkunst, Kosmodynamik (Pa-Kua-Tai-Chi), Pa-Kua-Chi, Rhythmus, Schwertkunst und Sintonie (chinesisches Yoga).

«Die Liga bietet Kurse, Seminare und Workshops an, um Menschen dabei zu helfen, ihre körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern und ihre Kampfkunstfähigkeiten zu entwickeln», schreibt die Pa-Kua-Schule Allschwil.

Fehler gefunden?Jetzt melden.