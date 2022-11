Genau eine Woche danach – Schon wieder ist ein Tram am Bankverein in Basel entgleist Es ist wie verhext: Der Tramverkehr in der Basler Innenstadt ist wegen eines praktisch identischen Unfalls wie eine Woche zuvor erneut stark beeinträchtigt. Alexander Müller

Genau wie in der vergangenen Woche: Am Bankverein ist schon wieder ein Tram entgleist. Foto: Alexander Müller

Das Bild ist nicht aus dem Archiv, sondern tatsächlich von diesem Dienstag: Am Bankverein ist exakt eine Woche nach dem letzten Vorfall wieder ein Tram entgleist. Die Szenerie gleicht sich. Wieder ist der zwischen zwei Triebwagen platzierte Anhänger mit dem hinteren Drehgestell aus der Schiene gesprungen. Wieder traf es eine Tramkomposition der Linie 2 in Richtung Bahnhof SBB. Verletzte gab es beim Unfall gemäss BVB-Sprecher Benjamin Schmid keine.

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 17 Uhr im Feierabendverkehr praktisch an der gleichen Stelle. Das verunfallte Tram steht nur wenige Meter weiter in Richtung Elisabethenkirche als eine Woche zuvor. Der Bankverein ist eine der meistbefahrensten Kreuzungen des Basler Tramnetzes. Fast jede Line muss hier durch. Entsprechend kommt es auch an diesem Dienstag wieder zu Umleitungen und Verspätungen.

Beim entgleisten Anhänger handelt es sich – wie schon in der vergangenen Woche – um das Modell «B4s». Es ist aber nicht das gleiche Fahrzeug, das bereits vor sieben Tagen entgleist ist. Die rund 12 Tonnen schweren Tramanhänger sind bereits seit Anfang der 1970er Jahre bei den BVB im Einsatz.

Die Anhänger sind zwar alt, sollen aber gemäss BVB-Sprecher Schmid noch während rund drei Jahren eingesetzt werden. Ab 2025 dürften die BVB 23 neue «Flexitiy»-Trams erhalten, die dann die Anhänger sowie die altgedienten Triebwagendes Typs «Cornichon» ersetzen. Den Kauf der neuen Trams hat die Basler Regierung im vergangenen Juni kommuniziert.

Über die Gründe des aktuellen Unfalls konnte Schmid noch keine Angaben machen. Auch der Unfall in der vergangenen Woche ist noch nicht abschliessend geklärt. So ist unbekannt, ob die Ursache beim Fahrzeug, bei der Gleisanlage oder möglicherweise bei einer Kombination der beiden Möglichkeiten liegt.

Spezialisten der BVB und der Feuerwehr sind derzeit daran, den verunfallten BVB-Anhänger wieder auf die Schienen zu setzen. Vergangene Woche dauerte dies etwas mehr als zwei Stunden.

