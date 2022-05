Heute muss ich Ihnen etwas erzählen, das sich vielleicht etwas verrückt anhört – aber: Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Dinge es gibt.

Natürlich klingt das zunächst banal, aber die Sache ist: Wenn mein Hirn erst einmal angefangen hat, über «Dinge» nachzudenken, bricht eine riesige Gedankenwelle los und plötzlich muss ich auch an all die Stabmixer, Verlängerungskabel, Kühlschränke und Lavabo-Abdichtungsringe denken, die es ja nicht nur einmal gibt, sondern in Millionen von Haushalten.