Basel wächst und verändert sich – Schon in 10 Jahren sind Schweizer im Kleinbasel in der Unterzahl Basel schafft neuen Wohnraum und lockt Einwanderer aus dem Ausland an. Die Stadtflucht der Schweizer wird allerdings weitergehen. Ein Exkurs über die Entwicklung in Zahlen. Alexander Müller

In rund 20 Jahren könnten bis zu 251’000 Menschen im Kanton Basel-Stadt leben. Foto: Daniel Desborough

Basel steht vor einem riesigen Wachstumsschub: Im Klybeck entsteht in den nächsten zwei Jahrzehnten ein völlig neues Quartier, in dem dereinst bis zu 10’000 Menschen wohnen sollen. Auf dem Dreispitz sind drei bis zu 151 Meter hohe Wohnhochhäuser geplant. Auf dem Areal sollen 800 neue Wohnungen für 1400 neue Einwohnerinnen und Einwohner gebaut werden. Viele weitere Wohnungen entstehen in den nächsten Jahren zudem auch auf dem Areal des Güterbahnhofs Wolf, am Walkeweg, am Messeplatz oder beispielsweise in mehreren Hochhäusern des Projekts Nauentor in der Nähe des Bahnhofs SBB.