Gesundheit im Alltag stärken – Schon ein kurzer Spaziergang verlängert das Leben Weniger als elf Minuten moderate Bewegung pro Tag kann einer Studie zufolge das Risiko für schwere Krankheiten senken. Eine «aussergewöhnlich gute Nachricht», sagt ein Experte.

Moderate Bewegung kann vorzeitige Todesfälle aufgrund von schweren Krankheiten verhindern: Zwei Frauen auf einem gemeinsamen Spaziergang. Foto: Getty Images

Schon ein kurzer, schneller Spaziergang am Tag kann das Leben verlängern: Laut einer Studie, die am Mittwoch im Fachmagazin «British Journal of Sports Medicine» veröffentlicht wurde, verhindern 75 Minuten moderate Bewegung pro Woche – also weniger als elf Minuten pro Tag – einen von zehn vorzeitigen Todesfällen, weil Bewegung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und andere schwere Krankheiten senkt.

Für die Studie hat ein internationales Forscherteam die Ergebnisse von 196 bereits veröffentlichten Studien ausgewertet, an denen insgesamt mehr als 30 Millionen Menschen teilgenommen hatten. Sie errechneten, dass etwa einer von sechs vorzeitigen Todesfällen verhindert worden wäre, wenn sich jeder Studienteilnehmer mindestens 150 Minuten pro Woche mit moderater Intensität bewegt hätte, wie es der britische Gesundheitsdienst National Health Service (NHS) empfiehlt.

Aber selbst die Hälfte – 75 Minuten moderate Bewegung pro Woche – hätte laut der Studie einen von zehn vorzeitigen Todesfällen verhindert. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen war in diesem Fall um 17 Prozent und das Krebsrisiko um sieben Prozent gesenkt. Bei Menschen, die sich bisher wenig bis gar nicht bewegen, können elf Minuten Bewegung pro Tag das Risiko vorzeitig zu sterben der Studie zufolge sogar um 23 Prozent senken.

Soren Brage, Experte für die Epidemiologie körperlicher Aktivität an der Universität Cambridge und Mitautor der Studie, wertet die Ergebnisse der Studie als «aussergewöhnlich gute Nachricht». «Alles, was Sie tun müssen, ist, jeden Tag etwas mehr als zehn Minuten Zeit zu finden», sagte er der Nachrichtenagentur AFP. «Und Sie müssen für diese Art von Aktivitäten nicht einmal ins Fitnessstudio gehen, sie sind Teil des täglichen Lebens.»

Als Alltagstipp für mehr Bewegung empfiehlt Brage, auf dem Weg zur Arbeit an einer früheren Bushaltestelle auszusteigen – oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben im Jahr 2019 weltweit 17,9 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Krebs-Erkrankungen verursachten im Jahr 2020 fast zehn Millionen Todesfälle.

