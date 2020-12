Basler Spitäler unter Druck – Ein Superspreader – und das System stösst an seine Grenzen Derzeit sind 84 Prozent aller Intensivbetten in Basel-Stadt belegt. Die Behörden sehen keinen Grund zur Entwarnung: Viele Fälle würden heute in den Kohortenstationen behandelt. Simon Bordier

Im Vergleich zum Frühling (hier ein Archivbild vom Bruderholzspital) versucht man heute Covid-Patienten länger auf den normalen Stationen zu behandeln. Foto: Alex Kühni

Die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivpflegestation (IPS) ist in Basel-Stadt zurückgegangen: von knapp 30 Fällen Mitte November auf nunmehr etwa 20. Entwarnung mag man beim Kanton aber nicht geben – im Gegenteil. Man verzeichne zwar seit über einer Woche einen Trend nach unten auf der IPS, sagt die Sprecherin des Gesundheitsdepartements, Anne Tschudin. Die Situation sei aber labil. «Schon nur ein grösserer Ausbruch in einem Pflegeheim oder ein Familienfest mit einem Superspreader bringt das System wieder an den Rand seiner Kapazitäten.»

Wie volatil die Situation sei, sehe man an den Schwankungen bei den Hospitalisierungen. So ändern sich die Patientenzahlen nicht geradlinig, sondern in Zickzackbewegungen: An einem Tag können sechs oder sieben neue Covid-Kranke hinzukommen, und wenig später verlässt eine ähnlich hohe Zahl das Krankenhaus. Die kantonale Corona-Statistik verzeichnet an einzelnen Tagen gar über ein Dutzend neue Spitaleinweisungen. Stand Donnerstag zählen die Basler Spitäler 150 Covid-Erkrankte, von diesen haben etwa zwei Drittel ihren Wohnsitz in Basel-Stadt. Derzeit sind 84 Prozent aller Intensivbetten im Kanton belegt.