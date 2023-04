Die beste Sportkletterin der Welt – Schon als Kind war kein Türrahmen vor ihr sicher Mit 17 wird sie erstmals Weltmeisterin, heute hat Janja Garnbret fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Doch genau nach ihrem grössten Triumph verlor sie die Leidenschaft. Annick Vogt

Janja Garnbret trainiert von November bis zum Saisonauftakt im April. Foto: Simon Reiner

Als sie ihren ersten Weltcup bestreitet, sagt er: «This is the future of climbing» – «Das ist die Zukunft des Kletterns». Domen Skofic, selbst erfolgreicher Wettkampfkletterer, soll recht behalten. Seine slowenische Landsfrau Janja Garnbret klettert an diesem Sommerabend im Jahr 2015 nicht nur verdient zu Rang 2, sie schreibt von da an an der Geschichte des Sportkletterns.