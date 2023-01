Immer in der Defensive: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), diese Woche in Berlin. Foto: Tobias Schwarz (AFP)

Während die Ukraine um ihr Überleben kämpft und den Westen um wirksamere Waffen anfleht, ringt Deutschland mit sich selbst. Kanzler Olaf Scholz tut sich unendlich schwer damit, die Leoparden von der Leine zu lassen: Der deutsche Kampfpanzer ist in Europa weitverbreitet und wird von Kiew gebraucht, will es im Krieg gegen Russland wieder in die Offensive gehen. Anders als bei anderen Waffen liegt der Schlüssel für den Leopard nicht in Washington, sondern in Berlin.