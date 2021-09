Deutsche Bundestagswahl – Scholz verhilft den Sozialdemokraten zur Auferstehung Mit ihrem Spitzenkandidaten ist aus einer Partei, die sich schon mit ihrem Bedeutungsverlust abzufinden schien, eine politische Kraft geworden, die wieder regieren will. Allerdings bleibt zunächst offen, ob Olaf Scholz tatsächlich deutscher Kanzler wird. Nico Fried und Mike Szymanski aus Berlin

«Das ist ein grosser Erfolg»: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hanseatisch nüchtern zum vorläufigen Wahlergebnis. Zusammen mit seiner Frau Britta Ernst, Bildungsministerin in Brandenburg. Bild: Odd Andersen (AFP)

Es ist, als ob sich etwas löst, etwas Bahn bricht, nach so langer Zeit. Wenige Sekunden nach 18 Uhr. Jubel brandet auf, wie man ihn lange nicht gehört hat im Willy-Brandt-Haus. Da hat sich gerade der rote Balken für die SPD leicht über den schwarzen für die Union geschoben. Das ZDF sieht in diesem Moment die SPD vorne. In der ARD liegen Union und SPD gleichauf. Aber so ganz genau interessiert das hier drinnen gerade niemanden. Es ist ein einziges gellendes «Jaaaaa», das durch das Atrium schallt. (Hier geht es zum Ticker zur Bundestagswahl.)

Um Punkt 19 Uhr tritt Olaf Scholz auf die Bühne. Gut drei Minuten kommt er nicht zu Wort, weil der Jubel nicht endet. Dann sagt er: «Ich freue mich über dieses Wahlergebnis.» Nüchterner geht dieser Auftritt kaum. Aber die Lage ist noch unübersichtlich. Vor zehn Minuten hat sein Konkurrent ums Kanzleramt, Armin Laschet, vor den Unionsanhängern gesprochen. Sein Auftritt wird an den Fernsehern im Willy-Brandt-Haus verfolgt. Da war es für kurze Zeit mucksmäuschenstill geworden, dann, als Laschet sagte, nun müssten alle demokratischen Kräfte daran arbeiten, eine Regierung «unter Führung der Union» zu bilden. Unter Führung der Union?