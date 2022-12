Versteht sich als Problemlöser, viele in Europa sehen ihn eher als Zauderer: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: Michele Tantussi (AFP)

Noch nie sah eine Regierung schneller alt aus als diese. Vor einem Jahr, als Sozialdemokraten, Grüne und Liberale nach 16 Jahren Angela Merkel in Berlin die Geschäfte übernahmen, versprachen sie den Aufbruch in eine gerechtere, ökologischere und liberalere Zukunft. Heute fühle sich ein Jahr Olaf Scholz an wie zehn Jahre Merkel, kommentierte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» kürzlich treffend.