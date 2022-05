Nordrhein-Westfalen wählt – Scholz braucht dringend einen Sieg Eine Niederlage in der «kleinen Bundestagswahl» würde die Sozialdemokraten erschüttern. Für Kanzler Olaf Scholz und seine Ampel-Koalition würde es brenzlig. Dominique Eigenmann aus Düsseldorf

Aufeinander angewiesen: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (links) unterstützte Thomas Kutschaty, den SPD-Spitzenkandidaten in Nordrhein-Westfalen, im Wahlkampf nach Kräften. Foto: Ina Fassbender (AFP/Keystone)

Boxer, die mit Wattebäuschchen werfen, so wirkte das TV-Duell der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auf viele Medien. «Warum nicht gleich heiraten?», titelte die «Süddeutsche Zeitung». CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst und SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty agierten nicht ohne Grund vorsichtig. Beide galten in ihren Parteien lange als konservativ beziehungsweise links, buhlen jetzt aber um die breite Mitte. Und für beide steht enorm viel auf dem Spiel – und nicht nur für sie.