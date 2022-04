Brustvergrösserung im Sonderangebot – Schönheitskliniken umgehen das Werbeverbot – die Behörden schauen zu Kliniken werben in Discounter-Manier für ästhetische Eingriffe oder locken mit Rabatten. Dabei sind die Regeln eigentlich klar – die Zuständigkeiten jedoch kaum geregelt. Jonas Wydler

1000 Franken Rabatt: Wenn sich zwei Frauen zusammen die Brust vergrössern wollen, bezahlt jede in der Lucerne Clinic nur 7900 Franken. Foto: Lucerne Clinic

«Warum hast du die Brustvergrösserung nicht früher gemacht?», fragt der Arzt in die Handykamera. «Mein Ex-Mann hat mich gehindert, jetzt kann ich machen, was ich möchte», antwortet die Patientin. Das Fazit: Das Wichtigste ist, sich selbst zu gefallen! In den Instagram-Storys der Lucerne Clinic werden operative Eingriffe beworben wie ein Lippenstift oder ein neuer Haarschnitt. Das Geschäft mit der Schönheit boomt weltweit. Schon vor Corona nahmen ästhetische Eingriffe zu, nun ist die Nachfrage förmlich explodiert.