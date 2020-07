Regierung rüffelt Behörde – Schönenbuch muss Wahl für Gemeindepräsidium wiederholen Der am 28. Juni abgewählte Gemeindepräsident Jürg Dieterle erhält am 23. August eine zweite Chance. Doch ist bereits viel Geschirr zerschlagen worden. Jan Amsler

Die Wahlunterlagen vom 28. Juni sind Makulatur (Symbolbild). Foto: Urs Jaudas

Jürg Dieterle ist verletzt: «Ich kann kein Pokerface aufsetzen – was da passiert ist, tut mir sehr weh.» Zuerst musste er auf dem Latrinenweg erfahren, dass sein Schönenbucher Gemeinderatskollege André Knubel ihm den Sitz als Präsident streitig machen will, schildert der 68-Jährige. Und dann, was ungleich schwerer wiegt, hat sich eine Behörde noch der unzulässigen Wahlpropaganda schuldig gemacht.

Am Urnengang vom 28. Juni wurde Dieterle mit 35 Stimmen Differenz zu Knubel vermeintlich vom Präsidentenstuhl gestossen. Doch die Wahl muss wiederholt werden, denn der Baselbieter Regierungsrat hat sie am Donnerstag für ungültig erklärt. Dieterle erhält also eine zweite Chance, und zwar am 23. August. Diese wolle er nutzen, sagt er zur BaZ. Er stellt aber klar: Wird er nicht gewählt, wolle er auch als Gemeinderat zurücktreten. «Nach meinem Geschmack wäre das Vertrauen der Bevölkerung in diesem Fall nicht gross genug, um weiterhin Gemeinderat zu sein.»

Seit acht Jahren Gemeinderat, seit anderthalb Jahren Präsident: Jürg Dieterle. Foto: Screenshot Mitteilungsblatt Gemeinde Schönenbuch

Mail an mindestens 63 Haushalte

Die besagte Schönenbucher Behörde hatte schriftlich eine Wahlempfehlung für André Knubel ausgesprochen und diese per Mail an mindestens 63 Haushalte verschickt. «Angesichts des knappen Wahlausgangs sieht der Regierungsrat die Möglichkeit gegeben, dass der festgestellte Mangel das Wahlergebnis wesentlich beeinflusst haben könnte», heisst es in einer Medienmitteilung. Wie viele Personen insgesamt von der Empfehlung Kenntnis hatten, konnte die Regierung nicht abschliessend ermitteln, doch könne nicht ausgeschlossen werden, «dass es gar zu einer Vervielfachung der Verbreitung der Wahlempfehlung gekommen ist».

Die Gemeinde ist nun aufgefordert, die Bevölkerung auf die unzulässige behördliche Einflussnahme hinzuweisen und den beiden Kandidaten die Möglichkeit zu geben, sich im Gemeindeblatt «im gleichen Umfang zu äussern».

«Bei dieser Geschichte gibt es nur Verlierer.» Rolf Roth, Vizegemeindepräsident Schönenbuch

Dem Rüffel des Regierungsrats sind mehrere Reklamationen vorausgegangen. Dieterle hat sich mit einer Stimmrechtsbeschwerde gewehrt, aber auch zwei weitere Gemeinderäte sind aktiv geworden. Unter diesen der stellvertretende Gemeindepräsident Rolf Roth. Er sagt: «Bei dieser Geschichte gibt es nur Verlierer.» Das Image Schönenbuchs würde unter dem Vorfall leiden, und die Verantwortlichen hätten sich nicht überlegt, was ihr Handeln für Auswirkungen haben könnte. In seinen 16 Jahren im Gemeinderat habe er so etwas noch nie erlebt. Nun gelte es aber, einen Schlussstrich zu ziehen und die Lehren daraus zu ziehen. «Wir wollen wieder zusammenstehen.» Wichtig sei, dass die Wahl nun wiederholt wird.

Während die fragliche Behörde mit unfairen Mitteln kämpfte, erweisen sich sowohl Dieterle als auch Roth als aufrechte Gefährten. Denn welche Behörde sich den Fehltritt konkret geleistet hat, wollen sie nicht verraten. Herausforderer André Knubel konnte am Donnerstag von der BaZ telefonisch nicht erreicht werden.