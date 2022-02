Kolumne über die Zeit nach Corona – Schöne neue Welt – aber können wir es noch alleine? Die Zeit ohne Corona-Massnahmen naht. An die neue Freiheit müssen wir uns aber erst gewöhnen. Meinung Philipp Probst

Die bundesrätliche Entlassung in die Freiheit bedeutet auch ein Abschiednehmen. Zum Beispiel von unserem Gesundheitsminister Alain Berset, der uns tagtäglich auf allen Kanälen durchs Leben begleitet hat. Foto: Keystone

«C’est vrais? Stimmt das?» Ja, meine BVB-Kolleginnen und -Kollegen aus dem Elsass und dem Badischen staunen nicht schlecht über den Corona-Schlussspurt der Schweiz. Denn in Kürze soll bei uns alles wieder normal sein. Also irgendwie so normal wie vor der Pandemie. Ist das nicht toll?