Life & Style: Knigge für Beauty-Geschenke – Schöne Bescherung: Mit diesen Ideen liegen Sie sicher richtig An Heiligabend kann man mit seinen Präsenten ganz schön ins Fettnäpfchen treten. Damit das nicht passiert, verrät unsere Autorin, was die No-gos sind – und womit Sie besser beraten sind. Katrin Roth

Auch wenn der Liebste von Gadgets aller Art begeistert ist, so sollte man auf solche mit einer wenig schmeichelnden Botschaft verzichten. Foto: Getty Images

Es gibt Geschenke, die bleiben einem auf alle Ewigkeiten in Erinnerung. Diese eine Luxustasche in limitierter Auflage etwa, von der ich schon so lange träumte und die ich im vergangenen Jahr zum Geburtstag bekam vom Liebsten und guten Freunden. Oder das Parfüm aus meiner Teenagerzeit, mit dem mich mein Papi vor einigen Jahren überraschte («das hattest du doch immer so gerne, oder?»).