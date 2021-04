Ausflugstipp Rigi – Schöne Aussichten mit dem Publikumsliebling Die Rigi-Bahnen feiern den 150. Geburtstag – mit einer besonderen Hauptdarstellerin. Am See und auf dem Berg warten zudem kulinarische Genüsse. Tina Bremer

Die 1873 gebaute Lok 7 ist die weltweit einzige fahrbare Zahnraddampflok mit stehendem Kessel. Foto: PD

Sein Schlüsselerlebnis war zugleich ein Neuanfang. «Ich kam von den Malediven und fuhr mit der Bahn auf die Rigi», erzählt Gregor Vörös. «Da wurde mir bewusst, dass die Malediven zwar toll sind, ich aber am schönsten Ort der Welt lebe.» Seit 2008 führt der gebürtige Weggiser gemeinsam mit seiner Frau Gabriela das Kräuterhotel Edelweiss auf der Rigi, oberhalb der Station Staffelhöhe.

Parallel zu den Gleisen spriessen im eigenen Alpengarten mehr als 450 Aroma- und Kräuterpflanzen, die auf den Porzellantellern oder in der Limonade des Restaurants Regina Montium landen. Für seine ultraregionale Naturküche wurde es mit 15 «Gault Millau»-Punkten und einem «Michelin»-Stern ausgezeichnet. Auf 1550 Metern über Meer geht der Blick vom Kräuterhotel über Wiesen, Wälder bis auf den Vierwaldstättersee, der in der Sonne funkelt.

Die Rigi bietet 120 Kilometer Wander- und Bergwege. Foto: Stefano Schröter

Panoramagenuss von der Blüemlisegg: Blick auf den Vierwaldstättersee. Foto: Stefano Schröter

Die Rigi mit 120 Kilometern Wanderwegen gilt als besonders entgegenkommender Berg. Ohne Allüren, dafür mit einer Weitsicht bis zum Schwarzwald und laut Vörös dem «vielleicht schönsten Panoramaweg der Welt». Diesen Sommer lohnt sich ein verlängertes Wochenende in der Region Weggis Vitznau Rigi besonders: Die Rigi-Bahnen feiern 150-Jahr-Jubiläum. Mit buntem Rahmenprogramm und einer Hauptdarstellerin, die eigentlich schon lange in Pension ist.

Treffpunkt der Aussichtsenthusiasten: Das bequem erreichbare Chänzeli zwischen Rigi Kaltbad und Rigi Staffelhöhe. Foto: Stefano Schröter

Einzige Lok mit stehendem Kessel

Vom 21. Mai bis Ende September bringt die legendäre Lok 7 die Gäste hinauf auf den Berg. Dampfend wie damals, als die erste Bergbahn Europas in Betrieb genommen wurde. 1873 ging die Lok erstmals an den Start, heute ist sie weltweit die einzige fahrbare Zahnraddampflok mit stehendem Kessel.

Zwei Zahnradbahnen und sieben Seilbahnen umfasst das Streckennetz der Rigi-Bahnen. Im Jubiläumsjahr ergänzt die Lok 7 den Fuhrpark. Sie transportiert die Gäste von Arth-Goldau hinauf auf den Aussichtsberg. Ein Publikumsliebling ist der Oldtimer bereits jetzt: 150’000 Franken gingen an Spenden ein, damit der Koloss seine Reise vom Verkehrshaus Luzern über den Vierwaldstättersee antreten und wieder einsatzbereit gemacht werden konnte. Alternativ können Besucher von Vitznau aus auf die Rigi rattern oder von Weggis aus schweben. Rund eine halbe Stunde dauert die Fahrt mit der Luftseilbahn.

Die Eröffnung der Rigi-Bahnen vor 150 Jahren war auch der Beginn einer weiteren Erfolgsgeschichte: Es siedelten sich die ersten Grandhotels am Vierwaldstättersee an. Luxusherbergen für eine gut betuchte Klientel, die sich eine Auszeit gönnte. Selbst Königin Victoria oder Bayernkönig Ludwig II. liessen es sich nicht nehmen, ihrem royalen Pendant, der «Königin der Berge», einen Besuch abzustatten. Auf der Rigi selbst thronte von 1875 bis zum Zweiten Weltkrieg das palastartige Grandhotel Schreiber, am Ufer des Sees zeugen Häuser wie das Parkhotel Vitznau oder der Vitznauerhof noch heute von der Blütezeit, als die Rigi-Bahn als Weltsensation galt.

Mooseis mit Pilzen

Während man den Sternen auf dem Berg besonders nah ist, greift man unten nach ihnen. Im Februar wurde das Gourmetrestaurant Sens im Vitznauerhof mit dem zweiten «Michelin»-Stern ausgezeichnet. Küchenchef Jeroen Achtien wurde für seine geschmacksintensive, kontrastreiche Küche gelobt. Gereicht werden etwa geröstete Spargel, Vacherin-Espuma und Pouletflügelsauce oder Mooseis mit Pilzen. «Man schmeckt den Produkten die Qualität des Bodens an, der Milch, dem Fleisch der Rinder», sagt der 33-jährige Niederländer.

Er zog 2018 an die Riviera des Vierwaldstättersees. «Ich liebe die Kombination aus Wasser und Bergen. Ich lebe am perfekten Ort: Im Sommer kann ich wakeboarden und biken, im Winter Ski fahren.» Und auch für seine Küche bietet die Region die idealen Bedingungen, sie gilt als Gemüsegarten. «Mit Gemüse schafft man den entscheidenden Unterschied auf dem Teller», so Achtien.

Mit ihrer Lage an der Schweizer Riviera bieten Hotels wie das Parkhotel Vitznau traumhafte Ferientage. Foto: Stefano Schröter

Grund für das reichhaltige Angebot ist das Mikroklima der Region Weggis Vitznau. In den Gärten wachsen Palmen und Magnolien. Touristen und Einheimische schlendern über die Promenade in Weggis, auf dem See wölben sich die Segel der Boote im Wind.

Nur ein paar Meter vom Ufer entfernt, hat im September das Hyg eröffnet, ein Restaurant samt Bar im skandinavischen Stil, das natürlich wie die gesamte Gastronomie unter den Unwägbarkeiten von Corona leidet. «Die Zentralschweiz ist gut zu erreichen, Weggis ein attraktives Ausflugsziel, im Sommer kann man überall baden», sagt Inhaberin Valentina Denz.

Die 26-Jährige betreibt auch ein Guesthouse für das schlankere Portemonnaie. «Ich kenne die Ortschaft und weiss, was funktioniert. Im Winter haben wir draussen Pop-ups inszeniert, bald kommt ein Glace-Stand. Mit dem Hyg und dem Guesthouse Wanderlust möchte ich die 5-Stern-Gastronomie und -Hotellerie auf unkonventionelle Art herunterbrechen.» Und wenn am Abend die Sonne hinter dem Bürgenstock versinkt, versteht man, warum die Jungunternehmerin ihrer Heimat und der «Königin der Berge» treu geblieben ist.

