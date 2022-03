Samih Sawiris im Interview – «Schön wäre es, wenn ich die Preise diktieren könnte»

Der ägyptische Geschäftsmann erklärt, warum er Investoren aus den USA an Bord geholt hat und was der Einstieg für die Skigäste in Andermatt bedeutet.

Was sind denn die Wünsche, und wie lautet die Kritik?

Wir müssen das Kundenerlebnis und den Service verbessern. Bei den Amerikanern ist der Kunde König. Und der König darf wünschen und bestellen, was er oder sie will. Diesen Grundsatz will Vail Resorts auch in der Schweiz anwenden. Das Unternehmen hat 60 Jahre Erfahrung darin, wie es Kundinnen und Kunden an sich bindet. Ein Augenmerk liegt dabei auf der Preisgestaltung und dem Marketing. Über zwei Millionen Skifahrer in Nordamerika nutzen die Epic-Skipässe von Vail Resorts, mit denen sie Zugang zum grossen Netzwerk von Skigebieten haben. Diese Erfahrungen werden uns hier in der Schweiz helfen.