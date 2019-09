Schön präpariert, aber seelenlos

Bei einer Bombenexplosion im Metropolitan Museum of Art in New York City stirbt Theo Deckers Mutter. Er überlebt. Er erhebt sich fast wie ein Wiedergeborener aus Schutt, Staub und Dreck und sieht einen älteren Mann, der sich ebenfalls aufgesetzt hat. Der Mann – Theo hatte ihn vorher schon beobachtet, weil ihm das Mädchen gefiel, das bei ihm stand – ist dem Tod ganz nahe. Bevor er seinen letzten Atemzug macht, sieht er im Dreck, Staub und Schutt das Bild «Der Distelfink» von Carel Fabritius aus dem Jahr 1654. Er drängt den Buben, das Bild an sich zu nehmen.