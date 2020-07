Wohnungen werden saniert – Schock für die Mieter an der Adlerstrasse in Basel Über vierzig Mietparteien müssen Ende Oktober oder Anfang 2021 ausziehen. Der Zeitdruck ist enorm.

Die Liegenschaft an der Adlerstrasse 30-36 beim Karl-Barth-Platz wurde 1981 erbaut. Foto: Screenshot Google Maps

Schock am Montagmorgen für über 40 Mietparteien an der Adlerstrasse im Gellertquartier: In einem eingeschriebenen Brief, den der Pöstler brachte, erfuhren die Mieterinnen und Mieter, dass sie ausziehen müssen – per 30. Oktober 2020 oder per 30. März 2021.

Alle Wohnungen sollen saniert und frisch vermietet werden. Das betrifft die Hausnummern 30, 32, 34 und 36. Die Liegenschaft wurde 1981 gebaut und gehört der Zürich-Versicherung.

Die schlechte Nachricht der Verwaltungsfirma Apleona Real Estate traf die Mieter wie ein Hammerschlag. In den Wohnungen leben viele ältere Personen, und dies teils seit Jahrzehnten; überdies hat es auch junge Familien, die nun brutal unter Zeitdruck geraten.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass sich viele Mieter das nicht gefallen lassen werden und juristische Schritte prüfen. Apleona hat eine Mieterstreckung auf maximal ein Jahr in Aussicht gestellt. Unglücklich ist, dass auf den gängigen Online-Mietportalen Basels an der Adlerstrasse 30 per 1. Oktober 2020 immer noch eine grosse Fünfeinhalbzimmer-Wohnung ausgeschrieben ist.

( mr )