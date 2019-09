Schock am Footprint-Rechner – ein Selbstversuch

Am 28. August 2019 betrat die Klimaaktivistin Greta Thunberg zum ersten Mal den Boden der USA. Das war ein grosser Schritt für das Mädchen und leider nur ein kleiner Schritt für die Menschheit. Die Greta-Verehrung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten hält sich jedenfalls in Grenzen. Und das alte Europa mosert erst noch über die Umweltschädlichkeit der Segel-Aktion. Denn um Gretas Boot zurückzuholen, mussten zwei Leute in die USA fliegen. Fliegen? Fliegen, yes. Fliegen mit einem echten Flugzeug. So eine Riesenkiste haut natürlich in die Öko-Bilanz.