Ein Roadmovie als Buch – Schnurstracks nach New York Zwei Brüder, die ihre Mutter suchen, ein Sohn aus reichem Haus, der sein Geld sucht, und Duchess, der vor allem sich selber sucht. Eine Odyssee spezieller Art aus den 50er-Jahren. Markus Wüest

Erinnerung an den Lincoln Highway in Tama, Iowa. Foto: Wikimedia

Worum geht es?

Emmett Watson, 18 Jahre alt, wird von einem Betreuer nach Hause gefahren. Ziel ist die heruntergewirtschaftete Farm der Watsons in Nebraska. Emmetts Mutter ist abgehauen, der Vater kürzlich gestorben. Der Junior war in einer Erziehungsanstalt, weil es bei einem Faustgefecht einen Toten gegeben hat. Sein Plan sieht vor, mit seinem Bruder Billy, zehn Jahre jünger als er, schnurstracks auf dem Lincoln Highway nach Kalifornien zu fahren – auf den Spuren der Mutter. Das Auto steht bereit: Ein Studebaker, den Emmett sich selber verdient hat. Doch unverhofft tauchen Woolly und Duchess auf. Sie sassen mit ihm in der Erziehungsanstalt.