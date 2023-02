Einkaufstouristen und Raser – So lästern Schnitzelbänkler aus Weil und Lörrach über die Basler In Basels beiden Nachbarstädten kriegen auch die Schweizer an der Fasnacht ihr Fett weg. Boris Burkhardt

Die Määrtwiiber aus Lörrach nahmen sich des obligatorischen Schnitzelbankthemas Schweiz auf sehr subtile Art mit einem Jodler über den Einkaufstourismus an. Foto: Boris Burkhardt

Schnitzelbänke funktionieren in den beiden Nachbarstädten Weil am Rhein und Lörrach nach Basler Prinzip: An je drei Abenden ziehen die Gruppen (in Lörrach zehn, in Weil derzeit neun) nach festgelegtem Plan durch die Beizen, in Weil wegen der Buurefasnacht etwas später, zuletzt am vergangenen Freitag. Obligatorisch sind Verse über die jeweilige Städterivalin – und natürlich über die Schweizer. Dieses Jahr war aber in seltener Eintracht zwischen Lörrach und Weil Thema Nummer eins das Bläserfestival in Weil.