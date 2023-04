Zwei Fernzüge ab 2025 – Schnellzughalt in Arlesheim: Landrat stimmt Bahnprojekt zu In Dornach-Arlesheim in den Schnellzug steigen und direkt nach Biel fahren – das könnte bald Realität werden. Der Bahnhof soll zur regionalen Verkehrsdrehscheibe werden, findet das Baselbieter Parlament. Benjamin Wirth

Hier soll künftig ein Schnellzug halten: Dornach-Arlesheim. Foto: Elena Monti

FDP-Mann Balz Stückelberger hatte gut lachen. «Jetzt bekommen wir einen schnellen Zug», frohlockte er, nachdem der Landrat einen Vorstoss bezüglich des Schnellzughalts in seiner Wohngemeinde Arlesheim überwiesen hatte. Interessant dabei: Mit dem Resultat war er in seiner Partei als Einziger so richtig zufrieden.

Um was geht es: Arlesheim und Dornach sollen mit einem Schnellzughalt direkt an die grosse Welt angeschlossen werden. Der Hintergrund der Forderung ist der Ausbau der Laufentalstrecke der SBB auf zwei Spuren. Dies ermögliche eine verbesserte Verbindung in die Romandie.

Und ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 verkehren auf der Strecke Basel–Delémont–Biel stündlich zwei Fernverkehrszüge statt wie bisher einer. In diesem Zusammenhang reichte Jan Kirchmayr (SP) vor ein paar Wochen einen Vorstoss ein und beauftragte die Regierung, sich einzusetzen, Schnellzüge künftig auch am bikantonalen Bahnhof Dornach-Arlesheim halten zu lassen.

Das Parlament bekräftigte dieses Anliegen am Donnerstag.

Für Baudirektor Isaac Reber (Grüne) ein positives Signal. «Für den Halt ist alles bereit. Wir müssen nicht einmal neue Gleise bauen», sagte er und machte klar, dass der Schnellzughalt in Arlesheim in die Richtung des im vergangenen Juni vom Bundesrat in die Konsultation gegebenen Infrastrukturprojektes «Perspektive Bahn 2050» gehe.

Erschliessung des Entwicklungsgebiets

Der Bund habe im Rahmen dieses Projektes vor, Vorortsbahnhöfe verstärkt zu Verkehrsdrehscheiben zu entwickeln. «Eine solche ist der Bahnhof Dornach-Arlesheim als Ausgangspunkt für zahlreiche Buslinien und das Tram 10 bereits heute.»

Für Stückelberger ist klar: «Mit diesem Schnellzughalt schliessen wir das Entwicklungsgebiet Uptown Basel richtig gut an den öffentlichen Verkehr an. Das ist ein toller Erfolg für das Gewerbe.» Anderer Meinung ist Parteikollege und FDP-Fraktionspräsident Andreas Dürr: «Hier geht es ums Prinzip», sagte er. «Wir können nicht einfach dort, wo es uns passt, neue Schnellzughalte einführen.»

Würde er mit einem Schnellzug nach Bern fahren und müsste kurz vor dem Ziel in Zollikofen halten, würde ihn dies stören. «Wir führen die Bahnhierarchie so ad absurdum.»

Doch das Baselbieter Parlament folgte Stückelberger und weiteren Arlesheimern wie etwa Karl-Heinz Zeller (Grüne), der das Projekt ebenfalls supportete – und überwies den Vorstoss mit 61 Ja- zu 19 Nein-Stimmen.

Im Kanton Solothurn setzt sich die Regierung mit demselben Anliegen auseinander.

Benjamin Wirth ist seit 2019 als Lokalredaktor und Autor für den Grossraum Basel zuständig. Mehr Infos @beniwirth

