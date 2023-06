5 China-Marken – Schnell, stark und innovativ Jahrzehntelang haben die Autohersteller aus Europa und den USA China als günstige Werkbank für den Verbrennerbau genutzt. Nun scheinen sich die Kräfteverhältnisse zu verschieben. Holger Holzer

1 / 4 Erschwingliche E-Mobilität: Der BYD Seagull kostet in China umgerechnet knapp 4000 Franken. Foto: BYD

Noch sind die Marktzahlen verschwindend klein: Während E-Auto-Leader Tesla von Januar bis Ende Mai 2023 in der Schweiz fast 3000 Fahrzeuge absetzte, kamen die China-Marken Aiways und JAC gemeinsam auf 95 Stück. Doch dabei kann es sich nur um die Ruhe vor dem Sturm handeln, denn spätestens seit der Frühjahrsmesse in Shanghai ist dem Westen klar, welche automobile Konkurrenz ihm im Reich der Mitte gerade erwächst. Hier sind fünf Unternehmen aus China, die in Zukunft besonders von sich reden lassen dürften.

BYD

Fast zwei Millionen E-Autos hat Build Your Dreams im vergangenen Jahr verkauft. Zwar gelangten davon nur eine Handvoll nach Europa, wobei die Marke in der Schweiz noch gar nicht aktiv ist. Doch das dürfte sich ändern: Der privat geführte Konzern aus Shenzen legt seit vielen Quartalen hohe zwei- und dreistellige Wachstumsraten hin – und es ist nur eine Frage der Zeit, bevor ihm China zu klein wird. Derzeit sucht das Unternehmen einen Standort für sein erstes europäisches Werk. Hilfreich ist bei der Expansion sicher auch, dass BYD zu den weltgrössten und innovativsten Batterieproduzenten zählt.

Nio

Das Start-up aus Shanghai baut Premium-Elektroautos, die den Vergleich mit der etablierten Konkurrenz aus Japan, USA und China nicht scheuen müssen. Gleichzeitig legt das Unternehmen bei Entwicklung und Neuheitenzyklus ein irres Tempo vor und hat seit dem Produktionsstart 2016 bereits acht Modelle lanciert. Das Besondere an Nio ist aber etwas anderes: die Batterie-Wechselstationen. Statt lange am Ladekabel hängen zu müssen, lassen sich die Akkus der Limousinen und SUV vollautomatisch innert weniger Minuten tauschen. In China funktioniert das bereits im grossen Stil, in Europa plant Nio bis Ende 2023 insgesamt 120 solche Stationen. Bis die Marke auch in der Schweiz debütiert, ist es nur eine Frage der Zeit: Wie dem Handelsregister zu entnehmen ist, wurde in Zürich bereits eine Gesellschaft namens Nio Switzerland GmbH gegründet.

Xpeng

Billige Autos aus Fernost überrollen Europa? Wer glaubte, die Chinesen würden bei ihrer Expansion den gleichen Weg der Demut beschreiten wie zuvor die Japaner und Südkoreaner, hat sich geirrt. Vielmehr treten die Herausforderer dezidiert selbstbewusst auf und müssen nicht wie ihre Vorgänger Rückstände bei Motorenfeinmechanik und Fahrwerktrigonometrie aufholen, sondern konnten direkt zum Start mit guten Batterien, frischem Design und cleveren Gadgets punkten. Auch Xpeng tritt durchaus stolz auf, zoffte sich bereits mit Weltkonzernen wie Tesla oder Apple um geistiges Eigentum und hatte in den USA auch schon einen mittleren Datenschutzskandal an den Hacken.

Zeekr

In Europa hält man gemeinhin Stellantis mit seinen 16 Fahrzeugmarken für den «Brand-Champion» im Autogeschäft. Der Geely-Konzern bringt jedoch noch zwei Marken mehr auf die Waage: neben beispielsweise Volvo, Polestar und Lotus seit kurzem auch die elektrische Premiummarke Zeekr. Das Kunstwort soll sich aus den Begriffen «Generation Z» und «Geek» zusammensetzen, einer positiven Bezeichnung für technikaffine Sonderlinge. Begeistern will man die junge und solvente Zielgruppe, die in Asien deutlich grösser ist als hierzulande, nicht zuletzt mit autonomem Fahren. Das soll durch Kooperationen mit Waymo und Mobileye möglichst schnell serienreif werden. Das erste Modell der Marke in Europa dürfte der Zeekr X werden, ein Ableger von Smart #1 und Volvo EX30, autonom fahren wird er aber noch nicht. Der Marktstart in der Schweiz ist für 2024 anvisiert.

CATL

Von 0 auf 100 in zwölf Jahren. Der Konzern aus Ningde hat sich innerhalb kürzester Zeit mit Rückhalt des chinesischen Staats zum Weltmarktführer bei Lithium-Ionen-Akkus aufgeschwungen. Zur Kundschaft zählen unter anderem VW, BMW und Tesla. Und nicht nur das Produktionsvolumen ist spitze, sondern auch die Technologie: Contemporary Amperex Technology Co. Limited, kurz CATL, ist kein einfacher Auftrags- oder Lizenzfertiger mehr, sondern setzt die weltweiten Batterietrends beim Elektroauto. Etwa in Form der neuen M3P-Batterie, die auf kritische Rohstoffe wie Kobalt verzichten soll, aber mehr Energie speichert als bisherige Akkus ohne Kobalt und Nickel.

