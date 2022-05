Windhose verursacht Millionenschäden – «Schneise der Verwüstung»: Mehr als 30 Verletzte in Lippstadt und Paderborn Schwere Unwetter mit Orkanböen und mutmasslichen Tornados verursachten in Nordrhein-Westfalen millionenschwere Schäden. Mindestens Zehn Menschen wurden schwer verletzt.

Mutmasslicher Tornado in Nordrhein-Westfalen: Schwere Unwetter sorgten für Millionenschäden und Dutzende Verletzte. Video: Tamedia (Twitter)

Durch ein schweres Unwetter mit Orkanböen sind in Paderborn dutzende Menschen verletzt worden. 30 bis 40 Menschen seien verletzt, «davon zehn schwer», sagte ein Sprecher der Kreispolizei am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Demnach zog «eine Windhose quer durch die Stadt» in Nordrhein-Westfalen und verursachte millionenschwere Schäden. Die Polizei sprach von einer «Schneise der Verwüstung».

Im gesamten Kreisgebiet kam es den Angaben zufolge zu schweren Schäden, unzählige Dächer wurden abgedeckt, zahlreiche Bäume entwurzelt. Der öffentliche Nahverkehr inklusive der Bahn war schwer beeinträchtigt. Die Polizei forderte die Menschen auf, möglichst zu Hause zu bleiben.

«Schneise der Verwüstung»: Eine Windhose zog quer durch Paderborn in Nordrhein-Westfalen und verursachte millionenschwere Schäden. Bis zu 40 Menschen wurden verletzt, zehn davon schwer. Foto: Lino Mirgeler (Keystone/dpa via AP)

Auch Lippstadt wurde laut Feuerwehr durch Unwetter schwer getroffen. Durch die nordrhein-westfälische Stadt sei am Nachmittag «vermutlich ein Tornado durchgezogen», teilte die Feuerwehr mit. Ein Sprecher berichtete am Abend von «abgedeckten Dächern, kaputten Schaufenstern und vielen umgestürzten Bäumen in der ganzen Stadt». Verletzte seien aber «aktuell nicht bekannt».

AFP/anf

