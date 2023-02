Die weisse Pracht wird immer seltener – Das Geheimnis des Schnees Wie der japanische Wissenschaftler Ukichiro Nakaya den Himmel nachbaute, um eines der grossen Mysterien der Natur zu entschlüsseln.

Sven Behrisch (Das Magazin)

Nur auf den ersten Blick ist dieser prachtvolle, sternförmige Schneekristall symmetrisch. Bild: Kenneth Librecht/Science Photo Library

Als Ukichiro Nakaya seine erste Anstellung als Professor am neu gegründeten Institut für Physik an der Uni­versität in Sapporo, Hokkaido antrat, hatte die Physik die Welt soeben erheblich ins Wanken gebracht.