Vorstoss von Nationalrätin Sibel Arslan – Schluss mit zu vielen Männer-Experten bei Kriegen!

Abo Interview über Krieg, Patriarchat und Frauen «Putin stellt die Ukraine als eine Art Frau dar»

Was hat Russlands Angriffskrieg mit dem machoiden Weltbild seines Präsidenten zu tun? Eine Genderforscherin sagt, was der Krieg für die Ukrainerinnen bedeutet, und was die Russinnen dazu sagen.