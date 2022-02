Kantone rüsten bereits ab – Schluss mit Masken, fertig mit Impfzentren

Kantone rüsten ab – Schluss mit Masken, fertig mit Impfzentren Die Kantone verlassen den Krisenmodus: Quer durch die Schweiz werden derzeit Corona-Massnahmen aufgehoben. Nun gerät der Bundesrat unter Druck. Fabian Renz Alessandra Paone Philippe Reichen

Bald ein Bild der Vergangenheit: In vielen Kantonen wird die Maskenpflicht an der Schule aufgehoben. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Es sind gute Nachrichten, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) derzeit zu verkünden hat. Gut 29’000 neue Corona-Fälle vermeldete die Behörde am Mittwoch. Das klingt zwar nach viel – aber es ist markant weniger als am Mittwoch der Vorwoche, als noch über 41’000 Neuinfektionen zu verzeichnen waren. Auch die Spitaleinweisungen liegen bei diesem Direktvergleich heute um ein Drittel tiefer: Gemäss aktueller Mitteilung waren es zuletzt noch 141. Selbst die notorisch vorsichtige Expertenrunde an der wöchentlichen BAG-Medienkonferenz gab sich am Dienstag vorsichtig optimistisch, dass der «Peak» der Welle womöglich erreicht oder überschritten sei.