Smart #1 – Schluss mit lustig Der Smart wandelte sich vom lieblichen Shootingstar der 90er-Jahre zum biederen Sorgenkind. Jetzt soll er dank chinesischer Hilfe als elektrischer Kompakt-SUV den Turnaround schaffen. Thomas Geiger

4,27 Meter lang und gut für bis zu 420 Kilometer: Der neue Smart #1 glänzt mit neuen Werten. Foto: Smart

Als er in den 1990ern lanciert wurde, war der Smart seiner Zeit voraus. Doch irgendwie ist der Bonsai-Benz bei der automobilen Revolution unter die Räder gekommen und wurde vom Shootingstar zum Sorgenkind. Denn während Start-ups in aller Welt die Mobilität neu erfinden wollten und Newcomer wie Tesla Rekordgewinne gemacht haben, ist der Micro-Mercedes in ein Milliardengrab gefahren und eher pflichtschuldig über die Zeit gerettet worden. Doch vor zwei Jahren hat Daimler die Reissleine gezogen und die Marke samt der Verantwortung an seinen Grossaktionär Geely verkauft. Der spricht zwar höflich von einer «Dual Home»-Strategie und den zwei Polen in China und Europa, regiert aber mit eiserner Hand und macht jetzt einen entsprechend radikalen Neustart: Ohne Sentimentalität schickt er den Smart #1 in den SUV-Dschungel der Kompaktklasse.