Kolumne von Ronja Jansen - Schluss mit Extrawürsten!

Musste sich trotz seines Promi-Status in Australien dem Gesetz beugen: Der Tennisspieler Novak Djokovic musste das Land wieder verlassen, weil er nicht gegen Covid-19 geimpft ist. Foto: Keystone

Die Eindämmung der Pandemie verlangt von vielen von uns grosse Opfer. Entsprechend gross war in den letzten Tagen die Empörung über das Verhalten einiger reicher Herren, die sich selbst über die Regeln stellen, die für Normalsterbliche gelten. Novak Djokovic will nicht verstehen, dass Einreiseregeln auch für Tennis-Halbgötter gelten. Ex-Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident Horta-Osório findet seine Zeit zu wertvoll für Quarantänefristen. Und der britische Premierminister Boris Johnson predigt der Bevölkerung Wasser, während in der Regierungsresidenz mit exklusivem Wein gefeiert wird.