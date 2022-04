Abrechnung mit Bärlauch – Schluss mit der giftgrünen Welle! Unser Autor hat dem Frühlingsboten abgeschworen. Und hat einen Tipp, wie man ihn umgehen kann. Meinung Daniel Böniger

Pesto aus Bärlauch – derzeit leider in aller Munde. Foto: Getty Images, iStockphoto

«Ich esse alles.» So lautet in aller Regel meine Antwort, wenn ich in besseren Restaurants nach Unverträglichkeiten und Allergien gefragt werde. Streng genommen ist es jedoch eine Lüge – es gibt nämlich eine Zutat, die ich ganz und gar nicht ertrage. Und gerade momentan wird mir das wieder allzu deutlich vor Augen geführt. Die Rede ist von Bärlauch.