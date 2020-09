Produktionswerk in Schweizerhalle – Schlüsselübergabe: Syngenta übernimmt Anlage von Novartis Der Agrochemie-Konzern Syngenta baut seine Kapazitäten in der Region Basel aus und übernimmt das Novartis-Produktionsgebäude in Muttenz. Isabel Strassheim

Die offizielle Übergabe des Novartis-Werkes an den Agrarchemiekonzern Syngenta.

Wer auf der Autobahn oder im Zug an Muttenz’ Industriepark vorbeifährt, liest nun Syngenta statt Novartis an der Chemieanlage in Schweizerhalle. Drei Männer auf dem Dach haben am Mittwoch das neue Logo an der Fassade enthüllt. Pünktlich zur offiziellen Übergabe des Werkes von dem Pharmakonzern an den Agrarchemiekonzern. Die beiden bleiben über die gemeinsame Infrastruktur im neuen Getec-Industriepark verbunden.