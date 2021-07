Erinnerungen an Gian Franco Kasper – Schlitzohr mit ­fataler Prognose Der langjährige FIS-Präsident Gian Franco Kasper starb am Freitag mit 77 Jahren. Drei prägende Episoden aus dem Leben des Dauer-Funktionärs. René Hauri , Christian Brüngger

Gian Franco Kasper amtete bis in diesem Jahr als FIS-Präsident. Foto: Johann Groder (Keystone)

Gian Franco Kasper spürte, dass er es übertrieben hatte. 2020 wollte der Bündner zurücktreten als Präsident des Internationalen ­Skiverbandes FIS, zwei Jahre vor dem Ende seiner Amtszeit. 22 Jahre wäre er dann im Amt gewesen, zuvor war er 23 Jahre lang Generalsekretär. Kasper, der Dauer-Funktionär. Das Coronavirus und die Absage des Kongresses verlängerten sein Wirken um ein Jahr.

Vor etwas mehr als einem ­Monat wurde doch noch sein Nachfolger gewählt. Johan Eliasch, schwedischer Milliardär und ­Besitzer des Skifabrikanten Head. Am Freitag waren 35 Tage vergangen seit der Wahl und Kaspers Ende als Präsident der FIS. Am Abend dieses Freitags verstarb er. In seiner Amtszeit erlebte Kasper Höhen und Tiefen. Eine Auswahl:

Der St. Moritzer – Freude und Leid in der Heimat

Gian Franco Kasper hält 2017 an der Schlussfeier der WM in St. Moritz eine Rede. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Beinahe hätte er schon die Heim-WM 1974 in St. Moritz als Mitglied der FIS erlebt. Doch Präsident Marc Hodler holte Kasper, Sohn des örtlichen Kurdirektors, erst ein Jahr später als Generalsekretär in den Verband. Immerhin erlebte der Mann, der an der Uni Zürich Psychologie, Philosophie und Journalismus studiert hatte, doch noch zwei Heimweltmeisterschaften der Alpinen: 2003 und 2017.

Doch sein Heimatdorf bescherte ihm auch eine der grössten Niederlagen: Es lehnte eine Kandidatur für Olympia ab – während der WM 2017. «Masslos enttäuscht» war Kasper über die 56 Prozent Nein-Stimmen aus St. Moritz.

Der Internationale Verband – 70 Jahre in Schweizer Hand

Als der Schweizer Marc Hodler ­zurücktrat, war dessen langjähriger Generalsekretär Kasper der einzige Kandidat. Hodler tat seinen Rücktritt nämlich erst am Kongress kund, an dem dann sein Schützling der Einzige war, der sich zur Wahl stellte. Die restlichen Mitgliederverbände waren baff.

Doping – war da was?

Der Bündner und seine Generalsekretärin Sarah Lewis. Foto: Alessandro Trovati (Keystone)

Gian Franco Kasper musste sich immer wieder mit einem Thema beschäftigen, das er gern gemieden hätte: Doping – bzw. der Kampf dagegen. Gern schickte er bei Diskussionen darum seine Nummer 2, Generalsekretärin ­Sarah Lewis, in Debatten.

Ohnehin fand er, Doping bringe primär bei seinen geliebten Alpinen wenig. Zu seinen kolossalsten Fehleinschätzungen zum Thema zählten die Winterspiele von Sotschi 2014. Die Russen dopten da breit – wie mittlerweile bekannt ist. Kasper aber sagte Wochen vor den Spielen zu dieser Zeitung: «Die Spiele dürften relativ sauber werden. Die Russen haben begriffen: Wir sollten nur ungedopte Athleten an die Spiele schicken.»

