Am Freitagnachmittag ist der 66-Jährige, der am Montag bei der Badi Auhof tot aufgefunden worden war, in Zürich bestattet worden. «Es ist die schlimmste Beerdigung, die ich je hatte», sagte der Pfarrer, der die Abdankung hielt, an der über hundert Leute teilgenommen hatten. Das Leid sei unerträglich.