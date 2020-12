In Freiburg im Breisgau bringt eine Zeitungsbeilage die Welt grad ziemlich durcheinander. Foto: Michael Adams

Heute ein Blick in die deutsche Parteienlandschaft. Wetter trüb, schwarzbraune Wolken am Himmel. Bei Demos gegen Corona-Massnahmen bilden wohlmeinende Bürger mit Rechtsextremisten eine Einheitsfront gegen den Staat. Im Osten sympathisiert der rechte CDU-Flügel mit der AfD. Und in Freiburg macht die renommierte «Badische Zeitung» jetzt die AfD salonfähig. Wie das?

Unterm Dach des Freiburger Medienhauses «BZ Medien» befindet sich ausser der «Badischen Zeitung» unter anderem auch die Gratiszeitung «Der Sonntag». Vergangenes Wochenende überraschte diese Sonntagszeitung mit der ersten Ausgabe einer eingelegten Sonderzeitung. Titel des neuen Blatts: «Stadt im Blick». Umfang: 12 Seiten. Inhalt: immer dagegen. Gegen die Maskenpflicht, gegen den «linksextrem dominierten Stadtrat», gegen Fahrradwege, gegen den «Migrationshotspot Freiburg».